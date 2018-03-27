Ozan Tufan'ın Kaderi Belli Oldu!

Kadro dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan Ozan Tufan'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadro dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan Ozan Tufan, uzun bir aranın ardından takımla çıktığı Boluspor maçında büyük hüsran yaşadı.



Sarı-Lacivertli Yönetim, 23 yaşındaki oyuncunun gösterdiği performans sonrası sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.



Genç orta saha oyuncusunun F.Bahçe ile Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Spor 27 Mart 2018 15:49 Robben Bombası Patlıyor!Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’teki 9 sezonluk macerasının sonuna gelen Arjen Robben’e Beşiktaş’ın ilgisi sürüyor. Kartal, yıldız futbolcunun menajeri aracılığıyla görüşmeler yapıyor.

Kaynak: Ajanslar