Oyuncu Can Gürzap kaza geçirdi

Tiyatro ve dizi oyuncusu olan Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yoldan karşıya geçtiği sırada bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Can Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Ajanslar