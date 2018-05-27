Oyuncu Arda Öziri’nin cenazesi ailesine teslim edilmek üzere yola çıktı

Geçirdiği motosiklet kazası sonrasında hastaneye kaldırılan Arda Öziri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyuncunun cenazesi ailesine teslim edilmek üzere yola çıktı.

Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da da bir dönem Göktuğ rolüyle yer alan Arda Öziri, bu sabah saatlerinde motosiklet kazası geçirdi. Arda Öziri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Öziri, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arda Öziri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öziri'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Arda Öziri'nin kaza yaptığı motosiklet kazadan sonra böyle görüntülendi.

AİLESİNE TESLİM EDİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI

Motor kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Arda Öziri'nin cenazesi Adli Tıptaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmek üzere yola çıktı.

Bu sabah geçirdiği motor kazası sonrasında hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ünlü oyuncunun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Ünlü oyuncunun cenazesi Adli Tıp kurumunda yapılan işlemlerinin ardından kuzeni ve arkadaşlarına teslim edildi. Tabuta konulan oyuncunun üzerinin yeşil bir örtüyle kapatıldığı görüldü.

Cenaze aracıyla Küçükçekmece Gasilhanesine kaldırılan Arda Öziri'nin cenazesinin ailesine teslim edilmek üzere akşam saatlerinde İzmir'e götürüleceği öğrenildi. Ünlü oyuncu Salı günü Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'na defnedilecek.

Arda Öziri Akasya Durağı, Kampüsistan gibi birçok dize rol almış, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde oynamıştı.

Kaynak: Ajanslar