İsveç polisi oyuncak silahı yüzünden down sendromlu genci öldürdü

Elinde oyuncak silahıyla evden kaçan 20 yaşındaki down sendromlu Eric Torel, İsveç polisi tarafından öldürüldü.

İsveç polisi başkent Stockholm'de bir vahşete imza attı. Down sendromlu ve otistik Eric Torel, elindeki oyuncak silah nedeniyle öldürüldü.

POLİSTEN OĞLU İÇİN YARDIM İSTEDİ



Gazeteye açıklama yapan gencin babası Ricart Torel, oğlunun gece yarısı evden kaçtığını ve konuya ilişkin polisten yardım istediklerini söyledi.

Polislerin elinde oyuncak silah bulunan oğluna kurşun yağdırdığını kaydeden baba,''Elindeki oyuncak için oğluma ateş etmişler. Üç polisin kurşunu oğlumun karnına isabet etmiş.'' ifadesini kullandı.

POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anne Katarina Söderberg de oğlunun konuşamadığını, sadece ''Anne'' diyebildiğini aktararak, "Oğluma hayatında ilk defa oyuncak bir silah hediye edildi. O silah da oğlumun sonu oldu." dedi.



Polislerin oyuncak bir silah için oğlunu karnından vurmak yerine onu durdurmak için ayağına nişan alabileceklerini belirten anne, hayatlarının alt üst olduğunu söyledi.

Özel Savcı Martin Tiden, polisler hakkında görevi kötüye kullanmadan soruşturma başlatıldığını belirterek, polislerin de görev başındaki memurları silahla "tehdit ettiği için" gençten şikayetçi olduğunu aktardı.

Kaynak: ajanslar