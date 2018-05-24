Seçmen sorgulama YSK - Oyumu nerede kullanacağım? (2018)

Seçmen sorgulama YSK'nın resmi sitesi üzerinden yapılmaya başlandı. Şimdi vatandaşlar oyumu nerede kullanacağım sorusuna yanıt bekliyor. Detaylar Ajanshaber.com'da.

Seçmen listelerinin muhtarlıklara asılmasının ardından vatandaşlar seçmen sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. Seçmen sorgulama YSK tarafından yayınlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen listelerini geçtiğimiz haftalarda kendi resmi sitesinde duyurdu. Ayrıca seçmen listeleri muhtarlıklara da asıldı. Birçok seçmen muhtarlığa giderek seçmen listelerinde isimlerinin olup olmadığını kontrol etti. 24 Haziran seçimlerine bir aydan daha az bir zaman kaldı. Şimdi vatandaşların merak ettiği soruların başında oyumu nerede kullanacağım sorusu yer aldı. YSK seçmen sorgulama işlemleriyle ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

SEÇMEN SORGULAMA YSK

E Seçmen sorgulama YSK sitesinden nasıl yapılır sorusu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen listesini internet adresinden vatandaşlara duyurdu. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bu işlemi E-Devlet kapısı üzerinden kolayca yapmak istiyorsanız öncelikle şifreye ihtiyacınız olacaktır. e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden veya yurt dışında iseniz Konsolosluklardan, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz. Destekleyen bankaların İnternet Şubeleri ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Bunun için bankanızın belirlediği yöntemler ile İnternet şubesine giriş yaptıktan sonra, ilgili bağlantıya tıklayarak e-Devlet Kapısı’na girebilirsiniz.



Eğer bir şifreye sahipseniz;



1) e-Devlet Kapısı'na sayfanın üst kısmında bulunan “GirişYap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Doğrulama Sistemi: Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.

3) Kimlik Doğrulama Yöntemi: Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

4) Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır.

5) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında yurt içi seçmen kaydınız yoksa hizmet ekranında aşağıdaki uyarı görüntülenir.



“Yurt içi seçmen kütüğünde kaydınız bulunmamaktadır.” Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz.

6) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa seçim olmadığı dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

- T.C. Kimlik Numaranız

- Adınız

- Soyadınız

- İl

- İlçe

- Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)

Ayrıca sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin adı ve soyadı bilgileri tablo içerisinde görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Yazdır” düğmesini kullanarak sayfadaki bilgileri yazdırabilirsiniz.

7) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa seçimin olduğu dönemde askı başlangıcına kadar yukarıdaki bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

- Muhtarlık Adı

8) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde yukarıda verilen bilgilerin hepsi görüntülenir.

Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Seçmen Bilgi Kağıdını İndir” düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı “pdf” olarak indirebilirsiniz.

9) Yurt içi seçmen kaydınız varsa, sandıkların belli olduğu dönemde indirebileceğiniz seçmen bilgi kağıdı aşağıdaki gibidir.

E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar, YSK'nın internet sitesi üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebilecek. Bu işlem için Nüfus cüzdanı bilgileri yeterli olacak. Yeni kimlik kartı ile sorgulama da mümkün olacak.

Kaynak: AjansHaber