Yüksek gerilimli derbi tatil edildi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı, çıkan olaylar sebebiyle 0-0 devam ederken tatil edildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı, çıkan olaylar sebebiyle 0-0 devame derken tatil edildi.

Bir süre odasında yardımcılarıyla ve TFF gözlemcileriyle görüşen Mete Kalkavan maçın tatil edildiğini duyurdu.

Öte yandan Beşiktaş'ta Pepe 30. dakikada Josef'e yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Ülker Stadı'ndaki maç 0-0 devam ederken, 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etti.

Bunun üzerine saha daha da karıştı. Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Bunun üzerine Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına hareket etti.

Fenerbahçeli futbolcular sahada hakemin vereceği kararı bekliyor.

Diğer yandan soyunma odası koridorlarında da büyük kargaşa yaşandı.

- Yabancı maddeler ilk yarıyı da durdurdu

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçeli taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle de maç yaklaşık 5 dakika durdu.

İlk yarının son bölümünde Beşiktaşlı Ricardo Quaresma korner atışı kullanırken sahaya yabancı maddeler atıldı. Bunun üzerine hakem Mete Kalkavan önce dördüncü hakemin yanına geldi. Yabancı maddelerin atılmaya devam etmesiyle orta sahaya gelen Kalkavan, yardımcılarını da yanına çağırdı.

Yabancı maddelerin atıldığı tribüne giden Fenerbahçeli futbolcular, taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Hakem Kalkavan, yaklaşık 5 dakika sonra müsabakayı yeniden başlattı.

Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı maddenin hemen öncesinde de Querasma, atılan yabancı cisimler nedeniyle köşe vuruşunu kullanamadı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İlk maçı 2-2 biten derbinin rövanşında hakemin maçı tatil etmesinin ardından gözler TFF'ye çevrildi. TFF'nin önünde iki seçenek bulunuyor.

İlk seçenek, Fenerbahçe'nin hükmen yenik sayılması ve Beşiktaş'ın otomatik olarak finale yükselmesi. İkinci seçenek ise maçın kaldığı yerden aynı skorla devam etmesi olacak. TFF Yönetim Kurulu kısa bir süre içerisinde kararını kamuoyuna duyuracak.

Kaynak: AA