24 Haziran seçimlerinde oy pusulası sıralaması nasıl olacak? - 24 Haziran seçim pusulası

24 Haziran seçimlerinde oy pusulası sıralaması nasıl olacak? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde kullanılacak olan 24 Haziran 2018 seçim pusulası ile ilgili detaylar haberimizde.

24 Haziran seçimlerine 35 günden yakın bir zaman kaldı. Seçim öncesi vatandaşlar oy pusulalarının nasıl olacağını merak etmeye başlamıştı. Vatandaşların aklındaki soru 24 Haziran seçimlerinde oy pusulası sıralaması nasıl olacak oldu. Siyasi partilerin ve ittifakların oy pusulasında alacakları yerler yapılan kura çekiminin ardından belirlendi. 24 Haziran seçim pusulası sıralamasında "Cumhur İttifakı" birinci, "Millet İttifakı" ise altıncı sırada yer alacak. Yapılan kura çekimlerinin ardından adaylarında pusuladaki yerleri belli oldu. Oy kullanma işlemi esnasında vatandaşlara iki ayrı pusula verilecek. Vatandaşlar oylamayı iki farklı şekilde yapacak.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE OY PUSULASI SIRALAMASI NASIL OLACAK?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinden vatandaşlara iki ayrı pusula verilecek. Bugün yapılan kura çekiminin ardından oy pusulasında siyasi parti ve ittifakların yerleri belirlendi. "Cumhur İttifakı" birinci, "Millet İttifakı" ise yer alacak.



KURA ÇEKİMİ SONUCUNDA YERLER BELİRLENDİ



24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı.

Buna göre, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı birinci; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'nden oluşan "Millet İttifakı" ise altıncı sırada yer alacak.

OY PUSULASI SIRALAMASI

Milletvekili seçimlerindeki oy pusulası sıralaması şöyle oluştu:

1. sıra: Cumhur İttifakı

2. sıra: Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

3.sıra: Vatan Partisi

4. sıra: Halkların Demokrat Partisi (HDP)

5. sıra: Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

6. sıra: Millet İttifakı

Yapılan kura çekiminde ittifaklar içindeki sıralamada şu şekilde belirlendi:

Cumhur İttifakı: AK Parti, MHP

Millet İttifakı: CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti

YARIN SON GÜN

Milletvekili aday listeleri için de yarın son gün. Siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları, seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç yarın saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verecek.

SEÇMENE İKİ OY PUSULASI VERİLECEK

Seçmenlere verilecek iki oy pusulalarından birisi cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

Bu başlık altında Türkiye'de ilk kez cumhurbaşkanının halkın oyuyla belirlendiği 10 Ağustos 2014'deki seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının isimleri ve fotoğrafları bulunacak. Bu oy pusulasında partilerin logoları ve yaptıkları ittifakların unvanları olmayacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Seçime az bir zaman kala vatandaşların merak ettiği soru 24 Haziran oy pusulası nasıl olacak sorusu oldu. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının şekli yavaş yavaş belli olmaya başladı. Milletvekili genel seçimleriyle beraber Cumhurbaşkanı seçimleri de aynı gün yapılacak. Seçmenler sandığa gittiklerinde iki ayrı oy pusulasına tercihte bulanacak. Böylece iki oy pusulasıyla Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM'ye girecek milletvekillerini ayrı bir şekilde belirleyecek. Seçmenler oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunan kısmı görecek.

24 HAZİRAN OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi önce seçmenler 24 Haziran oy pusulası nasıl olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Seçmenler 24 Haziran'da oy kullanırken iki oy pusulasına tercih yapacak. Oy pusulasında TBMM'ye girecek milletvekillerini ve Cumhurbaşkanı'nı ayrı bir şekilde belirleyecek.

İTTİFAK YAPAN PARTİLER İTTİFAK UNVANLARIYLA PUSULADA YERİNİ ALACAK

24 Haziran'daki seçimde ittifak yapacağını YSK'ya bildiren partiler, ittifak unvanları adı altına yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanlarının adları ile partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek. Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL OY PUSULASINI CANLI YAYINDA GÖSTERDİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "24 Haziran'da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak. Cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında adayların resmi olacak, parti amblemleri olmayacak" şeklinde konuştu.

İşte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün canlı yayında gösterdiği kullanılacak oy pusulası…

Kaynak: AjansHaber