Otomobilin motor kısmına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Adana'da, otomobilin motor kısmına sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tolgahan Aydın, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinin önünde park halindeki otomobilinden ses geldiğini fark etti.
Aydın, incelediği otomobilinin motor kısmına bir köpeğin sıkıştığını gördü.
Durumun Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirilmesi üzerine mahalleye gelen ekipler, köpeği bulunduğu yerden çıkarttı.
Sağlık durumu iyi olan köpek daha sonra sokağa salındı.
Kaynak: AA