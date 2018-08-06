Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı

Sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Şans eseri sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza D-100 karayolu Yeşilköy mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy'e doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.





OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI



İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil bariyere çarptı. Bariyer ok gibi otomobile girerken araçtakiler kazayı şans eseri yara almadan atlattı.



Kaynak: Ajanslar