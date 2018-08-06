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06 Ağustos 2018 09:03 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018 09:07

Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı

Sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Şans eseri sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı

Kaza D-100 karayolu Yeşilköy mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy'e doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.


OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI

İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil bariyere çarptı. Bariyer ok gibi otomobile girerken araçtakiler kazayı şans eseri yara almadan atlattı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Araba kazasıBakırköy


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