Otokar askeri araçlarını tanıtıyor

Otokar, Güney Amerika bölgesinin en büyük savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2018'e katılarak askeri araçlarını görücüye çıkaracak.

Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen ve 8 Nisan'a kadar sürecek olan fuarda Otokar, kullanıcıları, kendi tasarımı ve üretimi olan zırhlı araçlarının yanı sıra kule sistemleri hakkında bilgilendirecek.

5 KITADA GÖREV YAPIYORLAR

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar tasarımı ve üretimi askeri araçların 5 kıtada aktif görev yaptığını belirterek, "Savunma sanayi alanında Latin Amerika bölgesi hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Bölgenin önemli fuarları arasında yer alan FIDAE 2018'i mevcut kullanıcılarımızla bir araya gelmek ve potansiyel kullanıcılar ile iş birlikleri geliştirerek Latin Amerika pazarında varlığımızı artırmamız için iyi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ORDUNUN İHTİYAÇLARINA GÖRE ÜRETİM

Savunma sanayisinde kara sistemleri alanında her türlü ihtiyaca cevap verebilecek geniş ürün yelpazesi ile modern ordulara farklı konfigürasyonlarda donanımlar sunabildiklerini belirten Görgüç, "Altay Türk Milli Ana Muharebe Tankı Dönem 1 Projesi’nin ana yüklenicisi olan Otokar, aynı zamanda tescilli NATO ve Birleşmiş Milletler tedarikçisi konumunda. Hedefimiz, modern orduların ihtiyaçları doğrultusunda beklentilere cevap veren, yüksek teknolojiye sahip en iyi araçları üretmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA