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Otizmli çocuklar kendilerine gelecek inşa ediyorlar

Otizmli çocuklar kendilerine gelecek inşa ediyorlar

Otistik çocuğu olan ailelerin, çocuklarına yaşam boyu destek sağlanması amacıyla 2010'da kurulan Otizm Vakfı, yüzlerce çocuğa umut oldu. Vakıfta, Spor Eğitim Merkezi, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile İş ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde uzmanlar aracılığıyla otizmli bireylere temel yaşam becerileri ile mesleki yeterlilik eğitimleri veriliyor.
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Sağlık 01 Nisan 2018 - 15:55

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