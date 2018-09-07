ÖSYM'den YDS adaylarına uyarı geldi
9 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan YDS'ye girecek adaylara ÖSYM tarafından saat uyarısı yapıldı. 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na girecek adayların, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacağı belirtildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 9 Eylül Pazar yapılacak 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS) sonbahar dönemi adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
10.00'DAN SONRA BİNALARA GİRİŞ YOK
Twitter üzerinden yapılan duyuruyla, 9 Eylül Pazar günü uygulanacak 2018-YDS sonbahar dönemi adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu.
Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
Adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmaları gerekiyor.
Kaynak: Ajanslar