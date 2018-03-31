Son Dakika!
31 Mart 2018 11:09 | Son Güncelleme: 31 Mart 2018 11:25

ÖSYM'den sınava saatler kala flaş uyarı!!!

ÖSYM tarafından pazar günü yapılacak sınav için son dakika uyarısı geldi.

ÖSYM'den sınava saatler kala flaş uyarı!!!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 1 Nisan Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS İlkbahar Dönemi) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 1 Nisan Pazar günü yapılacak 2018-YDS ilkbahar dönemi adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.


Kaynak: Ajanslar

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