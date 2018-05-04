ÖSYM'den ALES adaylarına saat uyarısı

6 Mayıs Pazar günü uygulanacak olan ALES için adaylara saat uyarısı geldi. ÖSYM sınava saat 10'dan sonra gelenlerin içeri alınmayacağını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs Pazar günü uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarına saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMAYACAK

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ALES'e girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Kaynak: Ajanslar