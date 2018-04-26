ÖSYM'den adaylara kolaylık

ÖSYM adayların fotoğraf güncellemesinde kolaylık sağladı.

AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ÖSYM, adayların fotoğraf güncellemesinde kolaylık sağlayan bir düzenleme yaptı.

SINAVA BAŞVURU YAPMALARI KALDIRILDI

Merkez, adayların başvuru işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amacıyla Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) fotoğrafı bulunan ancak fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adayların fotoğraf güncellemeleri için herhangi bir sınava başvuru yapmaları koşulunu kaldırdı.

ÖSYM tarafından fotoğraf güncellemelerinden alınan ücret 1 Şubat 2018'de kaldırılmıştı.

Böylece, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adaylar herhangi bir sınava başvurmaksızın ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde (SK) ve SK yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilecekler.

Kaynak: Ajanslar