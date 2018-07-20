ÖSYM uyardı: DGS adayları saate çok dikkat edin!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM tarafından, yarın yapılacak sınava girecek adaylara, sınav binalarına girişlerin saat 10.00'da sona ereceği hatırlatıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Eğitim 11 Temmuz 2018 16:17 DGS giriş yerleri açıklandıDikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınava giriş belgeleri açıklandı. Adaylar sınava giriş yerlerini ÖSYM resmi sitesinden T.C kimlik numaraları ve aday giriş şifrelerini girerek öğrenebilecek.

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMAYACAK



Twitter üzerinden yapılan duyuruda, yarın yapılacak DGS adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu. Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Kaynak: AA