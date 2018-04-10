ÖSYM, TUS değerlendirme raporu hazırlıyor

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Sınavı'na ilişkin rapor hazırladıklarını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in başkanlığında toplanan çalışma grubu toplantısında Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın değerlendirme raporu ele alındı.

ÖSYM olarak 2017-TUS'un değerlendirme raporunun hazırlık aşamasında olduklarını bildiren Özer, raporun ilk halinin düzenlenen toplantıda ele alındığını, sınava yönelik analizler ve iyileştirme yapılabilecek konuların etraflıca tartışıldığını kaydetti.

Özer, rapora son şeklinin gelecek haftalarda verileceğini ve raporu bu ay içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

Kaynak: Ajanslar