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10 Nisan 2018 14:45 | Son Güncelleme: 10 Nisan 2018 14:49

ÖSYM, TUS değerlendirme raporu hazırlıyor

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Sınavı'na ilişkin rapor hazırladıklarını duyurdu.

ÖSYM, TUS değerlendirme raporu hazırlıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in başkanlığında toplanan çalışma grubu toplantısında Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın değerlendirme raporu ele alındı.

ÖSYM olarak 2017-TUS'un değerlendirme raporunun hazırlık aşamasında olduklarını bildiren Özer, raporun ilk halinin düzenlenen toplantıda ele alındığını, sınava yönelik analizler ve iyileştirme yapılabilecek konuların etraflıca tartışıldığını kaydetti.

Özer, rapora son şeklinin gelecek haftalarda verileceğini ve raporu bu ay içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: TUS


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