ÖSYM öğretmenlik alanında en başarılı üniversiteleri açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinde 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre en başarılı üniversiteler açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde, sınavlara yönelik bu yılın sekizinci değerlendirme raporu yayımlandı.

2017 ÖABT EN YÜKSEK KATILIM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ ALANINDA

Rapora göre, öğretmen kadrolarına atamalarda kullanılan KPSS ÖABT, 16 alanda uygulanıyor. Atamalarda kullanılan KPSSP121 puanının hesaplanmasına KPSS ÖABT sonucunun yanında KPSS genel yetenek ve genel kültür ile KPSS eğitim bilimleri testlerinde adayların aldıkları puanlar etki ediyor.

2017 ÖABT'de 260 bin 805 adayın sınavı geçerli sayıldı. 2017 ÖABT'ye en yüksek katılımın Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği alanında, en düşük katılımın ise fizik öğretmenliği alanında olduğu belirlendi.

Sınava katılanların yüzde 69'u kadın, yüzde 31'i erkek adaylardan oluştu.

ÖABT'DE EN BAŞARILI ÜNİVERSİTELER

2017 KPSS ÖABT'nin detaylı analizine yer verilen raporda, üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun aday sayıları, KPSS genel yetenek, genel kültür testi, KPSS eğitim bilimleri testi, ÖABT testi ham puan ortalamaları ve KPSSP121 puan ortalamaları da paylaşıldı.

Tablolar detaylı incelendiğinde adayların üniversitelerine göre her bir testten elde ettikleri ham puan ortalamalarına veya KPSSP121 puan ortalamalarına göre performans sıralaması yapılabiliyor.

BAŞARILI İLK 10 ÜNİVERSİTE

Buna göre, mezunlarından en az 50'sinin sınava girdiği üniversitelerin değerlendirmeye alındığı raporda KPSSP121 puan ortalamalarına göre başarılı ilk on üniversite şöyle:

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.

FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi.

İNGİLİZCE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Pamukkale Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

Aksaray Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi.

FEN VE TEKNOLOJİ/ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ege Üniversitesi.

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖĞRETMENLİĞİ

azi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Fırat Üniversitesi.

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Kaynak: Ajanslar