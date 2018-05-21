Ösym Başvuru Merkezleri 2018 - ÖSYM başvuru nasıl yapılır?

Ösym başvuru merkezleri 2018 yılındaki KPSS sınavları için ilgiyle aranıyor. ÖSYM başvuru nasıl yapılır sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da bulabilirsiniz.

Devlet kurumlarında memurluk görevi yapmak isteyen vatandaşlar KPSS sınavı için geri sayıma başladı. Sınava başvurmak isteyen adaylar Ösym başvuru merkezleri 2018 aratmasını sıklıkla internette yapmaya başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS ile ilgili tüm detaylar ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklandı. ÖSYM'den yapılan resmi açıklama doğrultusunda KPSS sınavına ilişkin başvuru başlangıç bitiş tarihleri ve ÖSYM başvuru nasıl yapılır sorusunun yanıtları yer alıyor. İşte KPSS sınavına katılacaklar için tüm detaylar...

ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ 2018

ÖSYM başvuru merkezleri 2018 yılında yapılacak sınavlar öncesinde sınav adayları tarafından merak ediliyor. Adaylar girecekleri sınavlar ile ilgili tüm işlemleri bu merkezlere giderek gerçekleştirebilecek.

ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS lisans sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10 ve 21 Mayıs 2018 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos 2018 tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

Ayrıca, ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak.

ÖSYM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Adaylar başvuru işlemini gerçekleştirmek için merkezlere aşağıdaki belgelerle birlikte gidecek;

*Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.

*ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

Kaynak: AjansHaber