Osmanlıspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE
Süper lig'in 33.haftasında Beşiktaş ve Osmanlıspor karşı karşıya geliyor. Maç nerede, hangi kanalda, saat kaçta sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 33. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez Beşiktaş ve Osmanlıspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek için ter dökerken Osmanlıspor da Süper Lig'de kalabilmek için mücadele edecek. Taraftarlar oldukça heyecanlı. Maçı evlerinden izleyecek olan taraftar iste maçın nerede canlı yayınlandığını merak ediyor. Beşiktaş - Osmanlıspor maçı canlı anlatım haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca maç nerede, hangi kanalda, saat kaçta sorularının cevaplarını da bulabilirsiniz.
Osmanlıspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE
OSMANLISPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Büyük mücadeleye sahne olacak maç 13 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın düdük çalacağı mücadeleyi BeIN SPORTS 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak..
OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Yalçın, Numan, Muhammet Bayır, Luiz Carlos, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Umar, Özer, Sokol Cikalleshi
BEŞİKTAŞ: Fabri, Vida, Medel, Gökhan, Adriano, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Babel, Talisca, Love
SÜPER LİG'DE 18. RANDEVU
Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 17 kez rakip oldu. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 12'sini kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.
Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 42 golüne, Ankara temsilcisi 18 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.
Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleşti. İstanbul'daki ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, Ankara'da 2-1 yenilmesine rağmen turu geçen taraf oldu.
SON 8 MAÇTA BEŞİKTAŞ GALİP GELDİ
Beşiktaş, Osmanlıspor ile Süper Lig'de yaptığı son 8 maçı da kazandı.
Rakibi karşısında son mağlubiyetini 2008-2009 sezonunda İstanbul'da 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 maçta, 2'si hükmen olmak üzere 3 puana ulaştı.
DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlara imza atmakta zorlandı.
Süper Lig'de şu ana dek 16 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların 6'sını kazanabildi. Deplasmandaki diğer 10 mücadelede beşer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, böylece 25 puan kaybetti.
Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 3 deplasman maçının 2'sinden mağlup ayrıldı. Bu periyottaki dış saha maçlarında Medipol Başakşehir'e 1-0, Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş, sadece Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-0 üstünlük kurdu.
TOSİC CEZALI, PEPE, CANER VE NEGREDO SAKAT
Beşiktaş'ın Kayserispor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic, cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda ayrıca Pepe, Caner Erkin ve Alvaro Negredo'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncu da yarınki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.
QUARESMA SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bu sezon üç kez sarı kartla cezalandırılan Quaresma, yarın da aynı durumla karşılaşırsa sezonun son haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
CANLI SKOR:
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- 33'Anderson Talisca'nın ortasında ceza alanı sağ tarafına açılan topa Jeremain Lens sağ ayağıyla gelişine vuruyor ancak etkisiz olmayan top farklı şekilde yandan auta çıkıyor.
- 29'Jeremain Lens'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Zydrunas Karcemarskas topu tek yumrukla ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.
- 27'Osmanlıspor, Adrien Regattin ile sol kanattan köşe vuruşu kullanıyor. Adrien Regattin'in ortasında Yalçın Ayhan penaltı noktasının yanından kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor
- 19'Tortol Lumanza'nın uzak mesafeden yerden yaptığı vuruşta top kaleci Fabricio Agosto'nun kontrolünden yandan auta gidiyor.
- 16'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında Yalçın Ayhan topu taca gönderiyor.
- 14'Ceyhun Gülselam için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.
- 11'Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Necip Uysal'ın ceza alanı içine ortasında Cyle Larin rakibinin üzerinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın üzerine gidiyor.
- 8'Beşiktaş, Anderson Talisca ile sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyor. Talisca'nın ortasında Osmanlıspor savunması ön direkte karşılıyor.
- 6'Golde asisti yapan isim Tortol Lumanza Lembi oluyor.
- 6'GOOOLLL!! Osmanlıspor, Serdar Gürler'in golüyle maçta 1-0 öne geçiyor. Tortol Lumanza'nın orta alanın solundan gönderdiği pas sonrasında savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Serdar Gürler, ceza alanı içine girmeden yerden vuruşunu yaparak Fabricio Agosto'nun altından topu filelerle buluşturuyor.
- 4'Uzun pas sonrasında sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler ceza alanı içine girdiği anda vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.
- 1'Hakem Halis Özkahya'nın düdüğüyle karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başlıyor.
Kaynak: Ajanslar