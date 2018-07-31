Osmanlı geleneği Vefa'da yaşatılacak

Vefa'da bulunan Ekmekçizade Medresesi ile Sıbyan Mektebi'nin sebilinden, Osmanlı geleneklerine uygun olarak cuma günleri ücretsiz şerbet dağıtılacağı açıklandı.

Osmanlı döneminde halka ücretsiz içecek ikramının yapıldığı sebil kültürü,aslına uygun olarak tekrar başlatıldı.

1600'lü yıllarda Osmanlı Sultanı 1. Ahmed'in Defterdarı Ekmekçizade Ahmed Paşa'nın yaptırdığı Ekmekçizade Medresesi'nin ve 1774 yılında Reisülküttab Recai Mehmet Efendi tarafından yaptırılan Sıbyan Mektebi'nin sebilinden, Osmanlı geleneklerine uygun olarak cuma günleri ücretsiz şerbet dağıtımı yapılacak.

BİR OSMANLI GELENEĞİ



İki sebilin de açılışı dualarla yapılırken, açılışa Kur'an kursu talebeleri ve vatandaşlar katıldı.

İlim Yayma Vakfı Vefa İbnül Emin Mahmud Kemal İnal Yurdu Müdürü tarihçi Zafer Bilgi, Osmanlı geleneklerine uygun olarak iki sebilin de hizmet vermeye başlamasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

MEVSİMİNE GÖRE İÇECEK



Zafer Bilgi, Osmanlı döneminde bu sebillerden halkın ücretsiz yararlandığını ifade ederek, daha çok kandil günlerinde veya cuma günleri mevsimine göre soğuk veya sıcak gül, bal veya Osmanlı şerbeti ikramı yapıldığını anlattı.

Kaynak: AA