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01 Nisan 2018 12:08 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2018 12:11

Osmaniye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Osmaniye'de Amanos Dağları kırsalında hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Osmaniye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Osmaniye'de Amanos Dağları kırsalında hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Amanoslar kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi, örgüt üyelerine ait silah ve roketatarlar ele geçirildi.

Bölgedeki arama tarama çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA

Etiketler: TSKOsmaniye


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