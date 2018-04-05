Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 4 ölü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı bir saldırı olduğu, saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi. Son dakika gelen bilgilere göre üniversitede görev yapan 4 kişi hayatını kaybetti.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ne gelen silahlı saldırgan, dehşet saçtı. Büyük panik yaşanırken, saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin üniversite personeli olduğu belirtildi.

Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.



Kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DEHŞET SAÇTI

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir araştırma görevlisi, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.

Kaynak: Ajanslar