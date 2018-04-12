Osmangazi katliamı için YÖK olağanüstü toplandı!

YÖK Genel Kuruluna, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyı görüşmek için, üniversitenin dün istifa eden rektörü Prof. Dr. Gönen de katılıyor.

YÖK Genel Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere toplandı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİN KUSURU DEĞERLENDİRİLECEK

YÖK binasında gerçekleştirilen toplantıda Kurul, silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Denetleme Kurulunun hazırladığı raporu görüşecek ve üniversite yönetiminin "idari ve hukuki" bir kusuru olup olmadığını değerlendirecek.

YÖK Genel Kurulu'na, üniversitenin dün istifa eden rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de katılıyor.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere YÖK Genel Kurulunu, olağanüstü toplantıya çağırmıştı

Kaynak: AA