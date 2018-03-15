Dolandırıcıların Atası Osman Ziya Sülün Kimdir ?

Çiftlik Bank dolandırıcılığı haberleri günden güne artarken akıllara eski dolandırıcılarda gelmeye başladı. Bu dolandırıcılardan biri Sülün Osman lakabıyla bilinen Osman Ziya Sülün’dür. Peki Osman Ziya Sülün kimdir ?

Osman Ziya Sülün Kimdir ( Sülün Osman Kimdir )

Çiftlik Bank dolandırıcılığı haberleri günden güne artarken akıllara eski dolandırıcılarda gelmeye başladı. Bu dolandırıcılardan biri Sülün Osman lakabıyla bilinen Osman Ziya Sülün’dür. Peki Osman Ziya Sülün kimdir ?

Nam’ı diğer Sülün Osman. Dolandırıcıların atası olarak bilinir. 1923 yılında İstanbul’da doğan Osman Ziya Sülün, 1950 ve 60'lı yıllarındaki "işleriyle" ün kazanmıştır. Tramvay, galata kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları gibi satılması akıllara gelmeyen kamu mallarını saf insanlara satmış veya kiraya vermiştir. Sülün Osman böylelikle efsane haline gelmiştir. Bu olaylar Kemal Sunal'ın filmlerine de konu olmuştur.

Sülün Osman Galata Köprüsü'nü satmak üzereydiki ne olduysa yakalandı. Osman Ziya Sülün’ün ölümü hakkında kesin bir bilgi yoktur. Polisin tahminlerine göre 1984'te Beyoğlu'nda sürekli kaldığı otelde kalp krizinden ölü bulundu ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Kaynak: ajanshaber.com