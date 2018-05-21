Osman Nuri Gülaçar kimdir? Osman Nuri Gülaçar nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Osman Nuri Gülaçar kimdir? Osman Nuri Gülaçar nereli ve mesleği nedir? Osman Nuri Gülaçar hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Osman Nuri Gülaçar kimdir? Osman Nuri Gülaçar nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Osman Nuri Gülaçar Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Osman Nuri Gülaçar kimdir?

1965 yılında Van’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini aynı ilde bitirdi. İmam-hatip lisesinden mezuniyetinin ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

Yabancı dil olarak Arapça bilmektedir. Bölge’de Kanaat Önderi olarak tanınan Osman Nuri Gülaçar, 28 yıl imam-hatip olarak görev yaptı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösterdi. Ensar Vakfı Van Şube Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.