Osman Karagöz kimdir ve kaç yaşında? Pucca ve Osman Karagöz neden boşanıyor?

Osman Karagöz kimdir ve kaç yaşında soruları Pucca'nın sevenleri tarafından merak ediliyor. Pucca ve Osman Karagöz neden boşanıyor sorusunun cevabı Ajanshaber.com'da.

Sosyal medyada Pucca adıyla tanınan yazar Selen Pınar Işık ve kocası Osman Karagöz boşanma kararı aldı. Sosyal medya fenomeni Pucca yani Selen Pınar Işık'ın hayranları bu ayrılığın sebebini merak etmeye başladı. Pucca ve Osman Karagöz'ün boşanma kararının ardından Pucca ve Osman Karagöz neden boşanıyor sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Pucca yani namı diyar Selen Pınar Işık sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyurdu. Şimdi insanlar Osman Karagöz kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Osman Karagöz kaç yaşında sorusu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

OSMAN KARAGÖZ KİMDİR?

Pucca ve Osman Karagöz boşanma kararı herkesi şaşırttı. Selen Pınar Işık, sosyal medyada Pucca adıyla tanınıyor. Pucca 2015 yılında evlendiği oyuncu Osman Karagöz boşanma kararı aldı. Pucca, boşanma kararını sosyal medya hesabından duyurdu. İnsanlar şimdi sıkça Osman Karagöz kimdir sorusunun cevabını arıyor. Selen ve Osman çiftinin 2017 yılında ismini Batı koydukları bir oğlu olmuştu.

PUCCA VE OSMAN KARAGÖZ NEDEN BOŞANIYOR

Pucca sosyal medya hesabından evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurdu:

Öncelikle bunu buradan açıklamak dünya saçması onu bastan söylemek istiyorum. Osi ile evliliğimizin artık sonuna geldik. İnanılmaz direndim, yemin ederim çok uğraştım ama yok olmadı. Gerçekten olmadı... Bazen sevgi yetmiyor. Zaten çok uzun zamandır farkındasınızdır yalnızdım. Eminim çok eğlenceli bir baba, çok güzel bir ebeveyn, Batı’nın en yakin arkadaşı olacak. O konuda asla şüphem yok. Ama kari koca olarak ikimiz sınıfta kaldık maalesef... Benim de onun da çok hatalarımız oldu. Sizden tek ricam bu süreçte ne olur beni üzmeyin, zaten boru değil bitiyor her şey. İnsan evinden orta sehpayı bile atarken bin kez düşünüyor... Bin kez değil, milyon kez duşundum. Ve hepsinin sonu, ayrılığa vardı... En azından bana güzel şeyler söyleyin, güçlü kadın hikayeleri anlatın. Kendinizden örnek verin.. Çünkü bu karar benim ya da onun için değil; Batı için. Bazen olmuyor... Gerçekten olmuyor. Sonuna kadar asık ol, çabala, çırpın, yok! Onun için de ayni şekilde bu arada.. bunu buradan yazmak deli saçması ama osursam kitapta, blok yazısı olarak yazan bir insan olarak sanırım gerekli. Bu canavarı kendim yarattım, simdi sonucuna katlanmalıyım.

Kaynak: AjansHaber