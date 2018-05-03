Osman Bey kimdir? Diriliş Ertuğrul Osman Bey hayatı ve nasıl öldü?

Osman Bey kimdir? Diriliş Ertuğrul Osman Bey hayatı ve nasıl öldü sorusunun yanıtı dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Osman Bey kimdir sorusu Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan bölümünden sonra merak edilmeye başlandı. Dün akşamki bölümde dünyaya gelen Osman Bey'in kutlu bir evlat olduğu babası Ertuğrul Gazi tarafından vurgulandı. Peki Ertuğrul Gazi nasıl öldü? Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu olan Osman Bey, 1258 yılında doğdu. Ertuğrul Bey vefat edince 24 yaşında babasının yerine geçerek büyük işlere imza attı. Cihana hükmedecek olan bir neslin atası olan Osman Bey bu dönemde Osmanlı Devleti'nin temellerini attı. Osman Bey'i büyük icraatlarından sonra devlet hızla büyüyerek bir Balkan imparatorluğu haline geldi. Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim döneminde sınırlarını hızla büyüterek dünyaya kafa tutan, hükümdarlara taç giydiren bir devlet halnie geldi. Osman Bey'in hayatı ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

OSMAN BEY KİMDİR?

Osman Bey kimdir sorusuna Diriliş Ertuğrul'un son bölümünden sonra daha sık rastlar olduk. 1258 yılında Osman Bey, Ertuğrul Gazi’nin en küçük oğlu olarak doğdu. 24 yaşında babasının yerine geçti. Osman Gazi, Osmanlı Devleti’nin temelini atan padişahtır. 1289 yılında Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlendi. Osman Gazi'nin hayatı hakkında bilgiler daha çok merak edilmeye başlamıştır. Geçtiğimiz bölümlerde Ertuğrul Bey'in rüyasına giren Osman Bey, sosyal medyada gündeme oturmuş ve en çok araştırılan konuların başında yer almıştır.

OSMAN GAZİ HAYATI

Osman Bey, 1258 tarihinde Söğüd'de veya Osmancık'da dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gâzî ve annesi Halîme Hâtun'dur. 24 yaşındayken babasının yerine geçti. Osman Gâzî, önce Kastamonu'daki Çobanoğullarına, sonra da Kütahya'daki Germiyanoğullarına bağlı idi. Onlar da Selçuklu Sultânına bağlıydı. İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhan'ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabî'a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzâde Alâ'addin dünyaya geldi.

1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mes'ûd'un 1284'de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi oldu. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr'ı fethetmesi ve Dursun Fakih'e kendi adına hutbe okutması, Osman Bey'in yarı istiklâlini kazandığını gösterdi.

Osman Gâzi'nin Bizans sınır şehirlerini birer birer fethetmesi üzerine telâşa düşen Bizanslılar onu ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın hazırlar. Baskına baskınla cevap veren Osman Bey, 1299 yılında Yarhisâr ve Bilecik'i fethetti ve beylik merkezini Bilecik'e nakletti ve fitneye sebep olan Yarhisâr Tekfurunun kızı Nilüfer'i (Holofura'yı) oğlu Orhan ile evlendirdi. Bu tarih, daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı kabul edildi. 27 Ocak 1300'de Selçuklu Sultânı III. Alâ'addin Keykubad'ın saltanat alâmeti olan tabl, alem ve tuğu Osman Beye bir ferman ile göndermesi ile artık Osman Bey müstakil bir uc beyi oldu. 1301 yılında Bursa'ya yakın bir yerde Yenişehir'i kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Bey'e Eskişehir'i; oğlu Orhan Bey'e Sultânönü'nü; Hasan Alp'a Yarhisâr'ı; Şeyh Edebalı'ya Bilecik'i ve Turgut Alp'e İnegöl'ü verdi ve Edebalı'nın torunu Alâ'addin'i yanında götürdü. 1308 yılında İlhanlı Hükümdarı Ahmed Gazan tarafından Selçuklu Devletine son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313'de Harmankaya Hâkimi Köse Mihal Bey'in Müslüman olmasıyla Mekece, Akhisâr ve Gölpazarı Osmanlının eline geçti.





Babasından 4800 km2 olarak aldığı toprakları 16.000 km2'ye çıkaran Osman Bey'in Orhan ve Alâ'addin dışındaki çocukları şunlardır: Fatma Hâtun, Savcı Bey, Melik Bey, Hamîd Bey, Pazarlı Bey ve Çoban Bey. Bugünkü mülkî taksimata göre, Osman Bey zamanında Osmanoğullarının ülkesi, Bilecik, Eskişehir merkez, Sakarya'ya bağlı Geyve, Akyazı ve Hendek, Kütahya-Domaniç ve Bursa ilinin Mudanya, Yenişehir ve İnegöl ilçelerini kapsıyordu.

OSMAN BEY NASIL ÖLDÜ?

1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey, 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey'e devretti. 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine, geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüd'den alınarak 2.5 yıl sonra 1326 yılında Bursa'daki Gümüş Künbed'e defn oldu.

Kaynak: AjansHaber