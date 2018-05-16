Orucu bozan şeyler nelerdir? – Diyanet diş fırçalamak orucu bozar mı açıkladı! (2018)

Orucu bozan şeyler nelerdir Ramazan Ayı'nda sıklıkla soruldu. Diyanet diş fırçalamak orucu bozar mı, orucu bozan durumlar nelerdir sorusunun yanıtını açıkladı, detaylar Ajanshaber.com'da.

İslam'ın beş şartından biri olan oruç tutmak ile ilgili her yıl birçok soru soruluyor. Bu sorularla alakalı Diyanet yetkilileri de her yıl açıklama yapıyor. Çünkü orucu bozan şeyler kimi zaman vatandaşların aklında soru işareti bırakıyor. Belli kurallar çerçevesinde uygulanan oruç için bazı şeyler kaza gerektirirken bazı durumlarda tövbe etmek ya da kefaret orucu tutmak gerekiyor. Oruç eylemini yaparken bir şeyler yemek dışında da isteyerek ya da istemeden bozulabilmektedir. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan oruç hakkında en çok sorulan sorulardan birisi de orucu bozan durumlar nelerdir oluyor. Banyo yapmak, göz damlası damlatmak, ilaç almak gibi durumlarda orucun bozulup bozulmaması açısından büyük önem teşkil ediyor. Orucunun bozulmamasına dikkat eden vatandaşlar orucu bozacak ya da kaza gerektirecek şeylerden kaçınıyor. Gün ağarmaya başladığı andan, akşam ezanının okunduğu güneş batışına kadar bir şey yiyip içmemek anlamına gelen oruç için en çok diş fırçalamak orucu bozar mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ramazan Ayı'nda en çok sorulan sorulardan orucu bozan durumlar hakkında detaylı bilgiler Ajanshaber.com'da.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucu bozan şeyler sadece yemek ve içmekten ibaret değildir. Bu yüzden bir şeyler yemek dışında da bozulabilmektedir. Orucun temel unsuru yeme, içme ve cinsel beraberlikten uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmaktır. Oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlarda bulunmak orucu bozar. Nargile, sigara gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddelerle, uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler orucu bozan şeyler arasında yer almaktadır. Ayrıca oruçlu iken içilen ilaçlar ve yaptırılan iğneler de orucu bozmaktadır. Kana karışan bu gibi durumlarda ya hiç oruç tutulmamalı ya da orucu bozacak herhangi bir işlem yaptırılmamalıdır. Yaptırıldığı takdirde ise oruç kaza edilmelidir. Kazanın yanısıra kefaret gerektiren durumlarda vardır. Örneğin oruçlu iken cinsel ilişkide bulunmak hem kaza hem de kefaret gerektirmektedir. Peygamber efendimizin bu konu ile ilgili başına gelen bir olay vardır ve şöyle anlatılır. Ramazan da eşi ile ilişkiye giren bir adam peygamber efendimize gelerek durumu anlatır. Peygamber efendimiz ise ona köle azad etme imkanı olup olmadığını sorar bunun üzerine hayır yanıtını alan peygamber efendimiz iki ay oruç tutabilir misin diye sorar. Bu soruya da sabırsız olduğundan ötürü bu durumun başına geldiğini belirtir. Peygamber efendimiz bu kez de altmış fakiri doyurup doyuramayacağını sorar ve buna da hayır yanıtını alır. Bunun üzerine Hz. Muhammed adama bir sepet hurma vererek onu fakirlere dağıtmasını söyler. Adam ise "Bizden daha muhtaç kimse mi var?" deyince Peygamberimiz gülümseyerek "Al git, bunları ailene yedir." diyerek adamı gönderir. (Buhârî, “Savm”, 30; Müslim, “Sıyâm”, 81; Ebû Dâvûd, “Savm”, 37). Cinsel ilişki ve ilaç içme durumlarının yanı sıra kusmak orucu bozan durumlar arasında yer alır mı sorusunun yanıtı da merak edilmektedir. Kusma eğer kişinin kendi isteği ile kasten yapılırse bozulmaktadır. Fakat kişinin kendi isteği dışında gelişmiş ise ağız dolusu olmaması halinde orucu bozmaz, eğer ağız dolusu ise oruç bozulur.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?



Ramazan Ayı'nda en çok sorulan sorulardan birisi de diş fırçalamak orucu bozar mı oluyor. Diş fırçalamak orucu bozmuyor, fakat su ya da diş macunu boğaza kaşar ise oruç bozulmaktadır. Bu durumda da orucun kaza edilmesi gerekiyor. Böyle bir ihtimal ile karşı karşıya kalmamak için kişinin iftartan sonra ya da sahurdan önce dişlerini fırçalaması daha doğru olmaktadır.

Yaşam 16 Mayıs 2018 15:50 Ramazan'da oruç tutmanın faydaları nelerdir?Ramazan orucuna dair Prof. Dr. Toygar: ABD ve Avrupa'da açlık klinikleri var. Özellikle bağışıklık sistemi düşük olan hastalara buralarda 10-20 gün oruç gibi açlık yaşatılır, ifadelerini kullandı.

ORUCU BOZAN DURUMLAR HER YIL MERAK EDİLİYOR

Günümüzde orucu bozan durumlar tek bir cümle ile şu şekilde açıklanabilir; yeme, içme, arzu içeren, nefsi iştah ve şehvet duyduğu şeylerden mahrum etmek demektir. Yeme içme ve cinsel ilişki olan tüm durumlarda oruç bozulur ve bunun için kaza edilmesi gerekir. Eğer kasıtlı olarak yapılıyor ise bu durumda hem kaza hem de kefaret gerekmektedir. Fakat tüm bunların dışındı orucu bozmayan durumlarda vardır, örneğin kişi unutarak birşey yer ve içerse onun orucu bozulmaz. Bu durum için peygamber efendimiz oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişilerin oruca devam etmelerini, onları Allah'ın yedirip içirdiğini söylemiştir. (Buhârî, “Savm”, 26; Müslim, “Sıyâm”, 17). Eğer kişi denizde yüzerken su yutarsa ya da abdest alırken ağzına aldığı suyu yutar ise bu durumda orucu bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

KEFARET ORUCU HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

GÖZ DAMLASI VE YIKANMAK ORUCU BOZAR MI?

Göz damlası kullanan kişiler için doktorlar bir kaç damla ilacın gözün kırpılmasıyla dışarıya atıldığını ve göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda alındığını belirtmiştir. Ayrıca bu yüzden göz damlasının orucu bozmadığı ifade edilir. Yıkanmak ise kişinin ağızından ve burnundan sindirim sistemine su kaçırmadığı sürece orucu bozmaz.

Oruçluya mekruh olan hususlar



1) Bir şeyi dilinin ucuyla gereksiz yere tatmak

2) Lüzumsuz yere bir şey çiğnemek

3) Sakız çiğnemek

4) Kendisinden emin olmayan bir kişinin hanımını öpmesi

5) Tükürüğü ağızda bırıktırıp yutmak

6) Kan aldırmak

7) Kendini zayif düşüreceğini tahmin ettiği yorucu bir işte çalışmak

8) Ağzına su alıp çalkalamak

Orucu Bozan Haller



1. Cinsi münasebette bulunmak.

2. Yemek, içmek veya ilaç yutmak.

3. Ağzına ihtiyarsız giren yağmur, dolu ve kar suyunu isteyerek yutmak.

4. Tütün içmek, tütün veya benzeri bir tütsü maddesini yakıp dumanını içine çekmek.

5. Sigara içmek

6. Enfiye çekmek

7. Susam tanesi kadar bir şeyi ağzına alıp yutmak veya çiğneyerek yemek.

8. Zevcesinin veya sevdiği bir kimsenin tükrüğünü, ağız suyunu yutmak. Bu saydığımız şeylerde, bedenin tedavisi veya tegaddisi (gıdalanması ve beslenmesi) veyahut telezzüzü (zevk ve lezzet alması) vardır. Bu sebeble kaza ile beraber kefareti de gerektirir.

Kazayı Gerektiren Durumlar



1. Taş, toprak, çakıl taşı, demir, bakır, altın gümüş gibi madenleri yutmak.

2. Boğaza huni ile bir şey akıtmak.

5. Başkasının zorlaması sebebiyle oruç bozmak.

6. Uyurken boğazına birisi tarafından su dökülmek.

7. Unutarak yiyip içtikten sonra, orucum bozuldu zannıyla bilerek yiyip içmek.

9. Sahur vakti geçtiği halde, geçmedi zannıyla sahur yemek.

3. Boğaza kaçan yağmur, kar veya doluyu istemeyerek yutmak.

4. Abdest alırken boğazına veya burna su çekerken genzine hatâ ile suyun kaçması.

9. Güneş battı, iftar oldu zannıyla oruç bozmak.

10. Kan yutmak

Kaynak: Ajans Haber