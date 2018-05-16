Oruçluyken unutarak yemek, içmek orucu bozar mı?

Oruçluyken unutarak yemek, içmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı Ramazan'da oruç tutan vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı.

Oruçluyken unutarak yemek, içmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı Ramazan'da oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle insanların merak ettiği soruların sayısı giderek artıyor. Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bu konuyla ilgili "Bir kimse oruçlu oldugunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir." şeklinde buyurmuştur. Oruçlu olduğu halde unutarak yemek yiyen ya da bir şey içen kişi ağzını yıkayıp orucuna devam edebilir.

ORUÇLUYKEN UNUTARAK YEMEK, İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken unutarak yemek, içmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oruçluyken oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek orucu bozmuyor. Yanlışlıkla yemek, içmek eylemi bilinçli bir şekilde yapılmadığı için oruca zarar vermiyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED ŞU ŞEKİLDE BUYURMUŞTUR

Peygamber Efendimiz, "Bir kimse oruçlu oldugunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmis, içirmistir." buyurmustur (Buhari, Savm, 26; Müslim, Sıyâm, 17).

Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme-içmeye devam eden kişinin orucu bozulur.

"UNUTULARAK YAPILAN HATALARDA İNSAN SORUMLU TUTULMAZ"

Cenab-ı Hak, unutarak yapılan hatalardan dolayı insanı sorumlu tutmamaktadır. Çünkü bunda kulun bir tesiri yoktur. Oruçta da böyledir. Unutarak doyasıya yemek yense, kanasıya su içilse, hatırlanmadıkça oruca bir zarar vermez. Hatırlandığı an hemen ağzın çalkalanması gerekir.

Bu hüküm farz oruçlar için olduğu gibi, nafile oruçlar için de geçerlidir. Çünkü farz orucu da, nafile orucu da bozan haller aynıdır.

Nafile oruçla ilgili bu meseleyi açıklayıcı mahiyette şöyle bir hadis rivayet edilir:

Ümmü İshak Radiyallâhu Anhâ, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin huzurunda bulunuyordu. Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Veselleme bir kapta tirit getirdiler. Zülyedeyn Radiyallâhu Anh de oradaydı. Peygamberimiz, Ümmü İshak Radiyallâhu Anhâ etli bir kemik verdi.

Zülyedeyn, “Ey Ümmü İshak bundan ye!” dedi.

Ümmü İshak diyor ki:

O anda oruçlu olduğumu hatırladım. Adeta elim tutuldu. Elimi ne uzatabiliyordum, ne de çekebiliyordum. Bunun üzerine Peygamber Sallallâhu Aleyhi Vesellem “Ne oldu sana?” diye sordu.

“Oruçluydum, unuttum” dedim.

Zülyedeyn, “Doyduktan sonra mı aklına geldi?” dedi.

Bunun üzerine Resul-i Ekrem Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

“Orucunu tamamla. Bu ancak Allah’ın sana gönderdiği bir rızıktır.” (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, 9:457)

Kaynak: AjansHaber