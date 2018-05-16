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16 Mayıs 2018 15:50 | Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018 15:51

Ramazan'da oruç tutmanın faydaları nelerdir?

Ramazan orucuna dair Prof. Dr. Toygar: ABD ve Avrupa'da açlık klinikleri var. Özellikle bağışıklık sistemi düşük olan hastalara buralarda 10-20 gün oruç gibi açlık yaşatılır, ifadelerini kullandı.

Ramazan'da oruç tutmanın faydaları nelerdir?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Bilim  Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurselen Toygar, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  iftar ve sahurda yemek konusunda çok aşırıya kaçılmadığı, bilinçli beslenildiği  takdirde orucun saymakla bitmeyecek kadar birçok faydasının olduğunu belirtti. 
 
Uzun süren açlığın insan vücudunda, beyin, sinir sisteminde, kalpte  sorun çıkartacağı yönündeki söylemlerin gerçekle ilgisinin olmadığını vurgulayan  Toygar, orucun bunun tam aksini gerçekleştirdiğini ifade etti. 
 
DÜNYADA AÇLIK KLİNİKLERİ VAR

Dünyanın çeşitli ülkelerinde açlık kliniklerinin bulunduğunu ve  buralarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için hastaların aç bırakıldığını  dile getiren Toygar, şöyle konuştu:  "ABD ve Avrupa'da açlık klinikleri var. Özellikle bağışıklık sistemi  düşük olan hastalara buralarda 10-20 gün oruç gibi açlık yaşatılır. Bu klinikler  tıbbi kliniklerdir ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için bu yapılır. 
 
Karaciğerimiz detoks yani vücuttaki toksinleri, zehirli maddeleri  atan, nötrleyen organımızdır. Vücut sürekli yemek yeyince detoks görevi yapan  böbrek, karaciğer bu özelliğini gerçekleştiremez. Çünkü vücuda aldığımız  karbonhidrat, nişasta, yağ, protein gibi gıdaları ufak yapı taşlarına dönüştürüp  vücuda kullandırmak için enerji harcarlar. Bu arada detoks, temizleme işlemi  yapamazlar. Açlık sırasında hem karaciğerin hem böbreklerin bunları süzerek  herhangi şekilde sıvılardan temizlemesi, iyon dengesinin sağlanması için çok  büyük bir fırsattır. Vücut sürekli yapı taşlarını sindirim sistemine, kana  karıştırmak için uğraştığında bu aynı zamanda enerji düşüklüğüne sebep olur ve  bağışıklık sisteminin düşmesini sağlar. Diğer işlerle uğraşmayan organlarımız ve  dokularımız, bağışıklık sistemini güçlendirmek için enerji harcarlar ve bütün  sinir sistemi gücünü oraya verir. 
 
Açlık süresince hem organlarımız temizlenir, hem vücudumuz bütün  zehirli atıklardan kurtulur, hem de bağışıklık sistemimiz güçlenir. Hastalıklara  karşı daha dirençli hale geliriz." 
 
ORUÇ, KALP VE ŞEKER HASTALIKLARINDAN KORUYOR

Yemek yedikçe kanın midede toplandığını, beyinin kansız kaldığı için  uyuklama, konsantrasyon bozukluğu, algılama, öğrenme güçlüğü çekildiğini anlatan  Toygar, oruçluyken ise mide dolu olmadığı için kan dolaşımının beyine, kalbe,  sinir sistemine eşit oranda dağıldığını, bunların da düzenli ve iyi çalışmasına  neden olduğunu kaydetti. 
 
Şekerli gıda yenildiğinde şeker oranının yükseldiğini, bir süre sonra  düştüğünü, belli bir zaman sonra yeniden şekerli gıda tüketildiğinde insülin  dengesinin bozulduğunu ifade eden Toygar, "Bu durum da diyabete zemin hazırlar.  Oruç, kan şekerinin bütün gün dingin olması, belirli seviyede düzgün olmasını  sağlar. Hatta bazı şeker hastalarımız insülin kulanmayanlar eğer gıdalarını  ayarlayabilirlerse orucu çok rahat tutabilirler. Açlık süresince bağışıklık  sistemi güçlendiği gibi oruç kişiyi tansiyon, kalp, şeker hastalığından korur"  diye konuştu.
 
 

Kaynak: Milliyet

Etiketler: ramazanoruçramazan 2018


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