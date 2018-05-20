Oruç tutmak organların onarımını destekliyor

Oruç tutmak birçok organın dinlenmesine ve onarımına yardım ediyor. Uzmanlar, orucun sağlığı yeniden kazanmak için bir fırsat olduğunu söylüyor.

Oruç tutmak, mideden kalbe, böbreklerden karaciğere birçok organın dinlenmesine ve onarımına yardımcı oluyor.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, oruç tutmanın sağlığı yeniden kazanmak için önemli bir fırsat olduğunu söylüyor.

Cantürk'ün verdiği bilgilere göre, oruçla organlar dinleniyor ve aynı zamanda yaşlılık genlerinin inaktive olmasıyla vücut gençleşiyor.

Orucun başta mide olmak üzere birçok organa dinlenme olanağı sağladığını anlatan Cantürk, "Mide kasları aşırı derecede çalıştığı zaman aşırı yoruluyor, oruçlu olduğumuz zaman mide kaslarını, midenin yapılarını istirahate sevk etmiş oluyoruz. Mide kendini onarma imkanı buluyor" dedi.

"Oruç, karaciğer ve böbrekler için de faydalı"

Prof. Dr. Cantürk, orucun kalp, damar ve dolaşım sistemine de aynı imkanı sağladığından bahsetti.

"Oruç, sinir sistemini de koruyor. Mide normalde haftanın 7 günü 24 saat çalışan bir organ ama oruç tuttuğumuz zaman mideyi dinlendiriyoruz. Bu dinlenme sırasında kalpten mideye giden kan akımı da azalıyor. Dolayısıyla kalbin de üzerindeki bir yük azaltılmış oluyor, kalbin de dinlenmesine fırsat veriyoruz."

Cantürk, orucun karaciğer ve böbreklere olan faydasını şu şekilde anlattı:

"Oruç, karaciğer ve böbrekler için de faydalı. Günün sonunda hepimiz biraz yorgun oluyoruz çünkü kan şekeri düşmüş oluyor ama bu kan şekerinin düşmesi karaciğer hücrelerinin de kendini yenilemesine fırsat veriyor. Karaciğerin yağlanması oruç tutan kişilerde azalıyor. Karaciğer yağ tutma oranı azalıyor ve yağ vücuttan hızla atılıyor. Orucun insan sağlığına olan etkilerine böbreklere olan etkisini de söyleyebilirim. Böbreklerimiz atıkların vücuttan atılmasına imkan sağlayıcı özelliğe sahip. Oruç böbreklerin de dinlenmesine yol açıyor."

"Akılcı beslenme planı yapmak gerekiyor"

Normal zamanda günde 3 veya 4 olan öğün sayısı Ramazan'da 2'ye düşüyor. Cantürk'ün Ramazan'da doğru beslenmeyle ilgili önerileri ise şöyle:

Yumurta, tam buğday ekmeği, süt ürünleri, salata ve tarçın gibi ürünler Ramazan'da beslenmenin odak noktası olmalı. Böylece yetersiz ve aşırı beslenme gibi durumlara çözüm sağlanıyor.

Sahur öğünü kesinlikle atlanmamalı. Çünkü uzun süreli açlıklarda metabolizma yavaşlıyor ve bu da vücudu olumsuz etkiliyor.

Sahurda salam, sosis, sucuk gibi gıdalardan uzak durulması gerekli. Bunlar tuzlu ve yağlı ürünler olduğu için gün içinde susuzluk hissini artırarak oruç tutan kişiyi zor duruma düşürebiliyor.

İftarla sahur arasında aralıklarla bol su tüketmek gün içerisindeki sıvı gereksiniminin rahatlaması açısında önemli.

İftarda yemeğe bir bardak su içerek başlamak gerekiyor.

Kaynak: AA