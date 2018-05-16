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Oruç Diyeti

Oruç Diyeti

Gün geçmiyor ki yeni bir beslenme biçimi daha karşımıza çıkmasın. O lahana diyetleri, simit diyetleri çok eskide kaldı artık. İyi de oldu hani. Şimdi daha sağlıklı gıdalarla, daha bilinçli diyetler yapıyoruz. Böylece hem kaslarımızı hem de sağlığımızı koruyor. Yeni dedik ama çok da yeni değil. Sadece gündemimize tekrar girdi: Aralıklı oruç, yani intermittent fasting (IF). Bu diyette amaç kilo kaybetmek elbette ama kilo kaybederken kaslardan ödün vermeden yağ yakmak, şeker depolamayı önlemek ve sağlıklı gıdalar tüketerek egzersiz yapmak. Kulağa ne tatlı geliyor değil mi? Gelin detaylara birlikte bakalım o zaman.
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Sağlık 16 Mayıs 2018 - 12:14

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