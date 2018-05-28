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28 Mayıs 2018 11:28 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2018 11:30

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na başvurmayanlara son şans!

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlariçin son şans... Saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na başvurmayanlara son şans!

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde  başvuramayanlar, saat 10.00-16.00'da e-okul sistemi üzerinden başvuru  yapabilecek. 

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, Ortaöğretim  Kurumları Merkezi Sınavı'nın 2 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği sınavın 8’inci  sınıf öğrencilerini kapsadığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvurusu  gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün saat  10.00 ile 16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek.  Öğrencilerimiz, sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren  e-okul sistemi üzerinden alabilecek."


Kaynak: ajanslar

Etiketler: e-okul


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