Ortalık kızışıyor: CHP'de toplanan imza sayısı 526 oldu

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplayan muhaliflerden yapılan açıklamaya göre noter tasdikli imza sayısı dün 17:00 itibariyle 526 oldu. Yeterli sayıya ulaşabilmek için 108 delegenin daha imzası gerekiyor.

CHP’de, parti yönetiminde değişiklik için olağanüstü kurultaytoplanması yönünde noter aracılığıyla imza toplama çalışmalarında kurultay isteyenlerin sayısı 526'ya ulaştı. Yeterli sayıya ulaşılabilmesi için 108 delegenin daha imzası gerekiyor.

KALAN İMZA SAYISI 108

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların sayısı belli oldu. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, şu ana kadar 526 delegeden imza toplandığını duyurdu.



CHP'de olağanüstü seçimli kurultay yapılabilmesi için, delegelerin yarısının imza vermesi gerekiyor.

Eğer muhalifler 634 imza toplayabilirse, genel merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekirken parti yönetiminin ise muhaliflerin yeterli imzayı toplayamayacağı görüşünde olduğu öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar