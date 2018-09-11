Orman Babel'e yeni sözleşme sunacak!

Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilecek Başkanlık seçimine tek aday olarak girecek olan mevcut Başkan Fikret Orman, yeni yönetimiyle atacağı ilk adımı belirledi.

Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilecek Başkanlık seçimine tek aday olarak girecek olan mevcut Başkan Fikret Orman, yeni yönetimiyle atacağı ilk adımı belirledi.

BABEL'İN TAKIMDAKİ GELECEĞİ BELİRLENECEK



Orman’ın, transfer sezonu süresince takımda kalıp kalmayacağı uzun süre belirsizliğini koruyan ve Brezilya Serie A temsilcisi Flamengo’nun son anda kapısından dönen Ryan Babel’in sözleşme konusuna nokta koyacağı belirtildi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALATACAK



Başkan’ın, kulüple kontratı sezon sonunda bitecek olan deneyimli kanat oyuncusunun menaceriyle gelecek hafta bir görüşme gerçekleştireceği ve 31 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık yeni sözleşme önereceği öğrenildi.

Başkan Orman’ın, yeni sözleşme hamlesiyle oyuncusunun kafasını sadece futbola odaklamasını sağlamayı hedeflediği kaydedildi.