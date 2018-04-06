Orgeneral Hulusi Akar İzmir'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İzmir'de Ege Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamayla, Orgeneral Hulusi Akar'ın İzmir'de olduğunu bildirdi.

İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Orgeneral Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Ege Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar