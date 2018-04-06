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06 Nisan 2018 17:28 | Son Güncelleme: 06 Nisan 2018 17:35

Orgeneral Hulusi Akar İzmir'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İzmir'de Ege Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Hulusi Akar İzmir'de

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamayla, Orgeneral Hulusi Akar'ın İzmir'de olduğunu bildirdi.

Orgeneral Hulusi Akar İzmir'de

İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Orgeneral Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Ege Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu öğrenildi.

Orgeneral Hulusi Akar İzmir'de

Orgeneral Hulusi Akar İzmir'de


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Hulusi Akar


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