Organları Bağışlanan Genç Toprağa Verildi

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve organları 7 kişiye umut olan gencin cenazesi, Zonguldak'ta defnedildi.

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve organları bağışlanan 26 yaşındaki Sertaç Enginçöl'ün cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Enginçöl'ün adli tıp morgundan alınan cenazesi, ambulansla Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde bulunan evinin önüne getirildi. Burada helallik alınarak, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra Cumhuriyet Mahalle Camisi'ne getirilen Enginçöl'ün cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, taziyeleri kabul eden baba İhsan Enginçöl'ün ayakta güçlükle durabildiği görüldü. Üniversite mezunu olan Enginçöl'ün, Antalya'da turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi.

Lara Caddesi'nde 17 Mart'ta motosikletten düşerek ağır yaralanan Sertaç Enginçöl, özel bir hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşen Enginçöl'ün organları ailesi tarafından bağışlanmıştı.

Kaynak: AA