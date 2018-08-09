Ordu'nun İkizce ilçesinde evler boşaltılıyor!

Ordu'da sel dolayısıyla büyük çaplı hasarın oluştuğu İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar tedbir amacıyla evlerden tahliye ediliyor.

Ordu'daki selde büyük çaplı hasarın oluştuğu İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde vatandaşlar evlerden tahliye ediliyor.

JANDARMA UYARDI

Jandarma ekipleri, ilçeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Seymenli Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, yağış dolayısıyla ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla evlerinden tahliye ediyor.

HASAR BÜYÜK

Mahallenin muhtarı Nedim Sekmen, yağış dolayısıyla mahallenin birçok noktasında hasar oluştuğunu söyledi.

İLK CAN KAYBI HABERİ

Bahçesi için ark açmaya çalışırken sele kapılan 56 yaşındaki Bayram Sekmen'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: Ajanslar