Ordu'da tonlarca fındığın denize aktığı o anlar!

Ordu'da yaşanan sel felaketinin ardından tonlarca fındık denize aktı. O anlar çevredekiler tarafından görüntüledi.

Ordu'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu.

FINDIK ADACIĞI



Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu.

Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, sadece bu ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz'e aktığını açıkladı.

Kaynak: Ajanslar