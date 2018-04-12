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12 Nisan 2018 13:58 | Son Güncelleme: 12 Nisan 2018 14:04

Ordu'da tır, servis minibüsüne çarptı: 7 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tır bir servis minibüsüne çarptı. Olay sonucunda servisteki 7 kişi yaralandı.

Ordu'da tır, servis minibüsüne çarptı: 7 yaralı

Fatsa ilçesinde, Erol Şirin yönetimindeki tır, önünde seyreden öğretmenleri taşıyan Ahmet Elbaşı'nın kullandığı servis minibüsüne çarptı. Servis minibüsü de önünde bulunan otomobile çarptı.

Servis minibüsüne tır çarptı: 7 yaralı

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Kazada, servis minibüsündeki 7 öğretmen yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet hastanesine sevk kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Ajanslar

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