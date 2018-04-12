Ordu'da tır, servis minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tır bir servis minibüsüne çarptı. Olay sonucunda servisteki 7 kişi yaralandı.
Fatsa ilçesinde, Erol Şirin yönetimindeki tır, önünde seyreden öğretmenleri taşıyan Ahmet Elbaşı'nın kullandığı servis minibüsüne çarptı. Servis minibüsü de önünde bulunan otomobile çarptı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Kazada, servis minibüsündeki 7 öğretmen yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.
Ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet hastanesine sevk kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Ajanslar