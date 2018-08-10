Ordu'da sele kapılan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir köpek sel sularına kapılmamak için mücadele ederken olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar da Tabakhane Deresi taştı. Sele kapılan bir sokak köpeği suda sürüklendi.



KIYIYA ÇIKARILDI



Dere ortasında bir adacığa sığınan köpeği gören vatandaşlar Ünye Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla dere yatağına indi, kucağına aldığı köpeği kıyıya çıkardı.



GÖZDEN KAYBOLDU



Vatandaşlar kurtarma operasyonunu ilgiyle izledi, cep telefonları ile kayda aldı. Kurtarılan köpek daha sonra çevrede gözden kayboldu.