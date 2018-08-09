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09 Ağustos 2018 19:09 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018 19:31

Ordu'dan kötü haber

Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kaybolan Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ordu'dan kötü haber

Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kaybolan Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

CAN ALDI

Ordu'da yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Selin ardından 150-200 metre civarında bir heyelan da meydana geldi. Heyelan ve sel suları arasında kalan bir vatandaş yaşamını yitirdi.

Tarım Bakanlığı'ndan Ordu'daki selden etkilenen çiftçiler için açıklamaGüncel09 Ağustos 2018 14:05Tarım Bakanlığı'ndan Ordu'daki selden etkilenen çiftçiler için açıklamaTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ordu'daki sel nedeniyle yaşanan afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...


Kaynak: DHA

Etiketler: Ordu


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