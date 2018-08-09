Ordu'dan kötü haber

Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kaybolan Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kaybolan Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

CAN ALDI

Ordu'da yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Selin ardından 150-200 metre civarında bir heyelan da meydana geldi. Heyelan ve sel suları arasında kalan bir vatandaş yaşamını yitirdi.

Güncel 09 Ağustos 2018 14:05 Tarım Bakanlığı'ndan Ordu'daki selden etkilenen çiftçiler için açıklamaTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ordu'daki sel nedeniyle yaşanan afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: DHA