Ordu'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu

Ordu'da ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan kişinin cesedi derede bulundu.

Ordu'da ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan kişinin cesedi derede bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesine bağlı Divanitürk Mahallesi'ndeki evinden ot toplamak için dün ayrılan Musa Göç'ün (52) geri dönmemesi üzerine ailesi, jandarma ve AFAD ekiplerine başvurdu.

Bir süre sonra bölgede arama çalışması başlatan ekipler, Göç'ü bir derede hareketsiz şekilde buldu.

İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan Göç'ün öldüğü tespit edildi.

Göç'ün cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Göç'ün, kayalıklardan düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA