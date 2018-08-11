Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var
Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrildi. Bu olay sonucu 22 kişi yaralandı.
Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Azmi Şahin'in kullandığı 52 M 2025 plakalı minibüs, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen çekicinin çarpması sonucu devrildi.
Kazada, minibüste bulunan 1'i çocuk, 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: Ajanslar