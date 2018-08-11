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11 Ağustos 2018 21:38 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2018 21:42

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrildi. Bu olay sonucu 22 kişi yaralandı.

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Azmi Şahin'in kullandığı 52 M 2025 plakalı minibüs, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen çekicinin çarpması sonucu devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 1'i çocuk, 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: fındık işçisiOrdu


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