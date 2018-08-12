Ordu'da evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde şiddetli yağışın ardından 18 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu boşaltılan evlerdeki insanlar yurtlara yerleştirildi.

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece şiddetli yağışın ilçede etkili olduğunu söyledi.

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Yağışın etkili olmaya başlamasıyla heyelan riskinin bulunduğu bazı mahallelerdeki 18 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini aktaran Yanık, evlerde bulunan 77 kişinin yurtlara yerleştirildiğini kaydetti.

YAĞMUR ŞİDDETİNİN AZALMASIYLA GERİ DÖNECEKLER

Yanık, ilçede yağmurun şiddetini azaltmasıyla vatandaşların yeniden evlerine gönderileceğini ifade etti.

Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle İkizce ilçesinde de bazı mahallelerde heyelan meydana geldi. Belediye ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Ajanslar