Ordu'da bir işçi 12.kattan düştü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, çalıştığı inşaatın 12’nci katından düşen işçi Erkan Yeşilot, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dolunay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Erkan Yeşilot (36) dengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 12’nci katından aşağı düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 3 çocuk babası Yeşilot, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erkan Yeşilot, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Ajanslar