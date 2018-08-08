Ordu Ünye'de sel köprüleri yıktı: 30 ton fındık sele gitti!

Karadeniz'de etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri de Ordu Ünye.

Ordu' nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu bir köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatıldı.

TRAFİK DURDURULDU



Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım çift taraflı durduruldu.

4 KÖPRÜ YIKILDI



Karadeniz'de etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri de Ordu Ünye.

Habertürk'e bağlanan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar sel felakeiyle ilgili: "Can kaybı yok. Bir göçük meydana geldi. Bu göçükte 4 kişi kurtarılmayı bekliyor. 4 köprü yıkıldı. 165 kişi selden dolayı mahsur kaldı ve kurtarılmayı bekliyor." diye konuştu.

30 TON FINDIK SELE GİTTİ



Ünye'de yaşanan sel felaketinde 30 ton fındık ziyan oldu.



METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI



Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise, yarın Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güney batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA