Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz Twitter hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini bildirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, siyasi hayatını noktaladı.

"HAKKIMI HELAL EDİYORUM"



Yılmaz, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye... 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz."

Kaynak: Ajanslar