Ördek Çiftliğinde Kuş Gribi Tespit Edildi, 29 Bin ördek itlaf edilecek

Hollanda'nın Overijssel eyaletinde ördek çiftliğinde kuş gribi tespit edildi. Virüsün yayılmasını önlemek için 29 bin ördek itlaf edilecek.

Ajans Haber

Tarım Doğa ve Gıda Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kamperveen köyünde 29 bin ördeğin bulunduğu çiftlikte kuş gribi virüsünün tespit edildiği, virüsün yayılmasını önlemek için çiftlikteki ördeklerin itlaf edileceği belirtildi.

ÇİFTLİKTE 2014 VE 2016'DA DA KUŞ GRİBİNE RASTLANMIŞTI

Açıklamada, çiftliğin etrafındaki 10 kilometrelik alanda kümes hayvanları, yumurta, kullanılmış saman ve kümes hayvanları gübresinin taşınmasının yasaklandığı kaydedildi. Çiftlikte 2014 ve 2016'da da kuş gribine rastlanmıştı. Geçen ay Groningen eyaletinde kuş gribi tespit edilen bir tavuk çiftliğinde 36 bin tavuk itlaf edilmişti.